أندريه أيو: لا نريد الانتقام من منتخب مصرالثلاثاء، 24 يناير 2017 05:00 م
أكد أندريه أيو نجم المنتخب الغاني لكرة القدم، أن منتخب بلاده لا يريد الانتقام من المنتخب المصري، وذلك خلال المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من عمر المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.
وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين قد انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.
وقال أندريه أيو – في تصريحات اليوم الثلاثاء – إن منتخب غانا تأهل بالفعل إلى الدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، وأن مباراة مصر غدا ستكون بمثابة “بروفة” لاعداد النجوم السوداء للأدوار القادمة.
وأضاف أيو، “لا نبحث عن الانتقام من منتخب مصر كما يتردد، ولا يوجد أي خصومة مع الفراعنة.. سنخوض لقاء الغد بأعصاب هادئة، من أجل التحضير للمباريات المقبلة”.
جدير بالذكر أن منتخب مصر يحتاج للتعادل فقط مع غانا، من أجل ضمان التأهل لدور الثمانية الإفريقي، في الوقت الذي ضمن فيه المنتخب الغاني بلوغ الدور ربع النهائي بعد فوزه في مباراتين على كل من أوغندا ومالي بنتيجة 1/صفر.
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