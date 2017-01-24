جامعة القاهرة تستعد لإطلاق «دوار القراءة» خلال أيامالثلاثاء، 24 يناير 2017 05:04 م
تستعد جامعة القاهرة حاليا لإطلاق مشروع “دوار القراءة” للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة خلال أيام.
وأعلن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة من خلال بيانا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن المشروع يضم 2000 عنوان من الروايات الأدبية وكتب المعارف المختلفة لكبار الكتاب المبدعين ، موضحا أن “الكتب متاحة للجميع بنظام استعر واقرأ 3 مرات واحتفظ بالرابعة مجانا”، بمساهمة العديد من دور النشر.
ووجه نصار الشكر لكل من ساهم بالموضوع وهم الدكتور ثروت الخرباوي، والدكتور سعيد ضو، والدكتور الخشت نائبي العزيزين، والدكتور عبد الله التطاوي، والدكتور أحمد عمار، والأمين العام للجامعة يسري سرحان، وعبد الله البطل
وقد قامت العديد من دور النشر بالتبرع والمساهمة في المشروع بالعديد من المؤلفات والروايات، مثل دار الشروق ودار الفنون والأبحاث العلمية.
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