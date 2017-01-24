حقق فريق سموحة فوزًا عريضًا على نادى أسوان خلال المباراة الودية، التى جمعتهم ظهر اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوى بمنطقة التجمع الخامس.

أحرز أهداف سموحة محمود السيد “هدفين” واختتم حسام حسن أهداف الفريق السكندرى، وقام مؤمن سليمان المدير الفنى لسموحة جميع اللاعبين على مدار الشوطين.

ومنح مؤمن سليمان لاعبى فريقه أجازة من التدريبات يومى الأربعاء والخميس، قبل أن يعود الفريق السكندرى لاستئناف تدريباته الجمعة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى يوم 9 فبراير المقبل فى كأس مصر.