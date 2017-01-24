تستعد الصين العام الجاري لإطلاق نموذج أولي لجهاز كمبيوتر خارق تبلغ قوته أكزافلوبس واحد.

وقال المهندس في مركز البحوث لصيني للحواسيب والتكنولوجيات في حديث أدلى به لوكالة “شينخوا” الصينية إن مركزه باشر التعاون مع جامعة العلم والتقنيات الحربية بتصميم جهاز الكمبيوتر المذكور ، مشيرا إلى إن معالِجات ونظام هذه الحواسيب لن تصنع إلا بحلول عام 2020.

وستفوق قوته قوة أول جهاز كمبيوتر صيني خارق من طراز “تيانخه” بمقدار 200 مرة.

يذكر أن أكزافلوبس هي وحدة لقياس إنتاجية جهاز الكمبيوتر تعادل مليار مليارات العمليات المنفذة خلال ثانية واحدة. ويتضمن الأكزوفلوس الواحد ألف بيتافلوبس. وتبلغ سرعة الحساب في أقوى أجهزة الكمبيوتر الحالية الصينية التصنيع 93 بيتافلوبس ، وهو جهاز الكمبيوتر ” Sunway TaihuLight ” الذي يتألف من 10.65 ملايين نواة.