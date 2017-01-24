نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، فى ضبط متهمين يعتديان جنسياً على أطفال الشوارع، ويرسلان الضحايا لمنازل شواذ لممارسة الجنس معهم مقابل المال.

وردت معلومات لأجهزة الأمن مفادها وجود شخصين يقودان وكراً لممارسة الجنس مع أطفال الشوارع بمنطق باب شرق، فوجه اللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية، حملة أمنية استهدفت أماكن وجود المتهمين وضبطتهما.

وتم تحرير عدداً من أطفال الشوارع، كان المتهمين احتجزوهم، وتبين أن المتهمين هما “محمد.ك” وشهرته “الزنجيرى”، هارب من مؤبد أثناء ثورة 25 يناير، و”عبد النبى.ح”، وقال الأطفال إن المتهمين تعديا عليهم لمدة شهرين متتالين، ثم بدأ المتهم الأول يرسلهم لزبائن مقابل المال، فتحرر المحضر رقم 1543 لسنة 2017 بالواقعة.