أكدت متصلة تدعى حنان من محافظة الإسكندرية، أنها متزوجة منذ عشر سنوات، وكانت منتقبة قبل الزواج، ولكنه طلب منها التخلي عن النقاب، بعد السفر لشرم الشيخ لظروف عمله.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج “فتاوي” المذاع على شاشة الحياة، مساء الثلاثاء، إن زوجها طلب منها أن ترتدي لبس قصير، وضيق وأن تخلع الحجاب، وتابعت: قالي لازم تغيري طريقة لبسك عشان أتباهى بيكي قدام زمايلي، وقالي يا إما هتقلعي، يا إما هطلقك.

ومن جانبه، رد عليها الشيخ إسلام رضوان العالم الأزهري، ومقدم البرنامج، بقوله إن خلعها للنقاب ليس عليها وزر، لأنه ليس فرض، قائلا : يا راجل مش معنى أن المستوى علي يبقى زوجتي تقلع، عمر المستوى ما بيعلى باللبس، وأنت هتشرف بزوجتك لما تكون إنسانة، مش باللبس، ومينفعش تعرض زوجتك أمام الناس.