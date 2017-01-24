فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فريق بلدية الإسماعيلية، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما، على ملعب الدفاع الجوي.

سجل أهداف الأهلي، عماد متعب وميدو جابر والناشئ كريم يحيي.

ويستعد الأهلي لمباراة الزمالك في بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها يوم 10 فبراير المقبل، بالإمارات.