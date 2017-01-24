 Moheet on google
الثلاثاء 24 يناير 2017 05:17 مساءً
روابط سريعة
الأهلي يسحق بلدية الإسماعيلية بثلاثية نظيفة
عماد متعب

الأهلي يسحق بلدية الإسماعيلية بثلاثية نظيفة

الثلاثاء، 24 يناير 2017 05:59 م
محيط - أحمد عبد الخالق

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فريق بلدية الإسماعيلية، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما، على ملعب الدفاع الجوي.

سجل أهداف الأهلي، عماد متعب وميدو جابر والناشئ كريم يحيي.

ويستعد الأهلي لمباراة الزمالك في بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها يوم 10 فبراير المقبل، بالإمارات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3