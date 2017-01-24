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الثلاثاء 24 يناير 2017 03:04 مساءً
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صحفية أمريكية تهاجر إلى أوروبا هربا من ترامب
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صحفية أمريكية تهاجر إلى أوروبا هربا من ترامب

الثلاثاء، 24 يناير 2017 04:03 م

هاجرت سيدة أمريكية بلادها هربا من “العنصرية” وفقا لوصفها بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة.

وحصلت الأمريكية مارشا سكاربورج ( 69 عاما)، وهي صحفية وعملت كمساعدة مخرج سينمائي، بالفعل على تأشيرة الإقامة في أسبانيا.

وأوضحت سكاربورج في حديث لصحيفة “الموندو” الإسبانية “”فوز ترامب أعطى الإذن بالإفراج عن العنصرية وكراهية الأجانب وكراهية النساء، وهذا أمر خطير، وأعتقد أن ذلك من شأنه أن يغير تماما تجربة الولايات المتحدة، ويدفع لموت القيم الأساسية لبلادنا”. .

وأضافت أنها أول مهاجرة من الولايات المتحدة بسبب النظام الحالي، “لن أكون الأخيرة”.

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