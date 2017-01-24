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محافظ سوهاج: لن ينال أعداء الوطن من وحدة المصريين
دكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج

محافظ سوهاج: لن ينال أعداء الوطن من وحدة المصريين

الثلاثاء، 24 يناير 2017 04:06 م
محيط: أ ش ا

قال محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، إن أعداء الوطن والدين لن ينالوا من عزة ووحدة المصريين شعبا وجيشا وقيادة، وأن القصاص قادم لا محالة.

وأشاد المحافظ  في بيان له اليوم الثلاثاء بالعمليات التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء وما تحققه كل يوم من تدمير لمخابئ ومخازن الأسلحة وقتل العديد من العناصر الإرهابية التكفيرية.

ونعى المحافظ المجند محمد سلام جابر ابن قرية “أولاد يحيي بحري” بمركز دار السلام بالمحافظة، والذي استشهد أمس في العمليات العسكرية ضد الجماعات التكفيرية بشمال سيناء، معربا عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد.

وكان آلاف الأشخاص من أهالي القرية قد شيعوا، مساء أمس، جثمان ابن القرية الشهيد عقب وصوله إلى القرية داخل سيارة إسعاف ملفوفا في علم مصر، وتم حمل الجثمان إلى مثواه الأخير في جنازة شعبية مهيبة وسط هتافات تطالب بالثأر والقصاص للشهداء.

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