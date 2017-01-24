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تقارير: تعليمات سيادية لـ«ماسبيرو» بحذف فيديو ريجيني
ماسبيرو

تقارير: تعليمات سيادية لـ«ماسبيرو» بحذف فيديو ريجيني

الثلاثاء، 24 يناير 2017 04:01 م

كشفت تقارير صحفية - تداولتها عدد من المصادر الإخبارية -، عن صدور تعليمات سيادية، بحذف فيديو خاص بحوار أذاعه التليفزيون أمس، للباحث الإيطالي جوليو ريجيني، مع أحد الباعة الجائلين.

ولفتت التقارير، إلى تضمن التعليمات رفع الفيديو تماماً من جميع الخدمات الإخبارية التي عرض خلالها على شاشة ماسبيرو أمس، بالإضافة إلى حذف أي معلومات عنه بموقع أخبار مصر، التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.

يشار إلى أن ماسبيرو أذاع أمس الإثنين، فيديو خاص بحوار لريجيني مع أحد الباعة الجائلين، تم إمداد الشاشة به من مكتب النائب العام.

يذكر أن جوليو ريجيني، كان طالب دكتوراه إيطالي في جامعة كامبردج، وعثر عليه مقتولا على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بعد اختفائه في 25 يناير 2016.

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