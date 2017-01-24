تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل، بحوزته أكثر من كيلو جرام من مسحوق الهيروين المخدر بقصد الإتجار.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو ربيع ف.ح “26سنة عاطل” مقيم بالمنطقة الجبلية بطريق القطامية، السابق اتهامه في قضيتين، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذا من المنطقة الجبلية المتاخمة لطريق العين السخنة مكانا لتجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبطه حال تواجده بالمنطقة المشار إليها، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 1.150 كيلوجرام ومبلغ مالي قدره 2000 جنيه.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة ... وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى النيابة العامة للتحقيق.