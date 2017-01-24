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مصر سابع أكبر مساهم في بعثات «حفظ السلام»
قوات حفظ السلام

مصر سابع أكبر مساهم في بعثات «حفظ السلام»

الثلاثاء، 24 يناير 2017 03:54 م

قال مساعد أمين عام الأمم المتحدة لشؤون سيادة القانون والمؤسسات الأمنية، ديمتري تيتوف، إن مصر تعد سابع أكبر مساهم بضباط الشرطة في الأمم المتحدة، فضلا عن كونها ثالث أكبر بلد فرانكوفوني مساهم بقوات شرطة.

وأضاف تيتوف، في بيان نشرته “وكالة رويترز”، أن إدارة عمليات حفظ السلام تقدر كثيراً المساهمة المصرية في صون السلم والأمن الدوليين.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، التحية والشكر لرجال الشرطة الذين يشاركون في بعثات حفظ السلام خارج البلاد لإرساء الاستقرار والسلام في دول صديقة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية.

وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أن الحكومة المصرية تساهم بحوالي 3000 فرد يرتدون الزي الرسمي -بينهم أكثر من 700 ضابط شرطة- في بعثات شديدة الأهمية في جمهوريتي أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية لتحقيق السلم والأمن.

وأتفق تيتوف مع مكتب النائب العام وأكاديمية الشرطة على توفير تدريب ما قبل الانتشار والتدريب داخل البعثات، وتوفير متخصصين في مجالات الشرطة والقضاء والسجون للعمل مع عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

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