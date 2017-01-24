مرصد الكهرباء: 3600 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليومالثلاثاء، 24 يناير 2017 04:05 م
توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الثلاثاء قدرها 3600 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الإثنين تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
وتوقع المرصد، في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الثلاثاء 24600 ميجاوات، وهو نفس وقت الذروة أمس الإثنين، الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 16365 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الثلاثاء باللون الأخضر منذ منتصف الليل وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم، وكان قد ظهر أمس الإثنين باللون الأخضر طوال اليوم.
يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.
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