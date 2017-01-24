أعلن قطاع الصحة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء عن تخصيص 10 منافذ لتوزيع لبن الأطفال المدعم موزعة علي المراكز الإدارية الخمسة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتور محمد السيد موسى في تصريح اليوم الاثنين إنه تم تحديد فترة عمل لصرف الألبان في الفترة من 8 صباحاً حتى الثامنة مساء بالمنافذ العشرة.

وهي مركز رعاية الأمومة والطفولة بالخارجة، والمركز الطبي بحي الزهور بالخارجة، والمركز الطبي بمدينة الداخلة بموط، ووحدة قرية الراشدة، وقرية القلمون بمركز الداخلة، بجانب منفذ الوحدة الصحية بالفرافرة، ووحدة بئر 5 أبومنقار بالفرافرة ومنفذ مستشفى باريس المركزي، ووحدة قرية بغداد بمركز باريس، بجانب وحدة قرية أولاد مرزوق الصحية بمركز بلاط.

وأشار إلى أن الصرف يتم من خلال بطاقات صرف الألبان اليدوية الورقية لحين إجراء الحصر الفعلي، واستخراج بطاقات ذكية لصرف لبن الأطفال المستحقين للصرف، في حالة مرض الأم أو وفاتها أو إنجابها توأم أو أكثر أو عدم كفايتها لإرضاع الطفل الرضيع.