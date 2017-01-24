تقدمت جهاد إبراهيم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان بشأن تعمد اتحاد المقاولين التابع لوزارة الإسكان إهدار مهنة المقاولات وتجاهل مطالب المقاولين في الوقت الذي تسعى فيه الدولة للنهوض بالاقتصاد، على حد تعبيرها.

وانتقدت بشدة ما أسمته الدور السلبي والسكون التام لاتحاد المقاولين ما ينذر بكارثة قد تؤدي إلى انهيار مهنة المقاولات التي تضم العديد من المهن مثل البناء والتشييد والخرسانات ويعمل فيها عشرات الآلاف من العاملين بالدولة، على حد قولها.

وأشارت إلى أن اتحاد المقاولين يتجاهل تماما مساندة هؤلاء الذين يعملون بهذه المهنة.

وأضافت: “هذه الفئة من المقاولين يتكبدون خسائر بالملايين نظير تجاهل الحكومة لمطالبهم الممثلة في اتحاد المقاولين بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه فقد تراكمت ديونهم بالبنوك وأصبحوا الآن مهددين بالخطر ما يؤثر على انهيار هذه المهن نظير سوء إدارة اتحاد المقاولين الذي يمتلك ودائع بالملايين تصرف في أغراض أخرى مثل نشر إعلانات وصرف بدلات لأعضاء الاتحاد والمقربين منهم بالوزارة”.

وطالبت النائبة جهاد إبراهيم بسرعة تدخل الحكومة لإنقاذ مهنة المقاولات، مضيفة: “المقاولون وصغار المقاولين الآن يعيشون تحت رحمة اتحاد المقاولين التابع لوزارة الإسكان لتلبية مطالبهم المشروعة في الوقت الذي يهدر فيه ملايين الجنيهات من قبل الاتحاد على مصروفات غير مشروعة”.