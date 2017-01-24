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الثلاثاء 24 يناير 2017 03:16 مساءً
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497 راكبا و148 شاحنة وبرادا إجمالي الحركة في ميناء نويبع خلال 24 ساعة
ميناء الدخيلة‎

497 راكبا و148 شاحنة وبرادا إجمالي الحركة في ميناء نويبع خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 24 يناير 2017 03:45 م
أ ش أ

استقبل ميناء نويبع البحري خلال 24 ساعة الماضية 497 راكبا و40 شاحنة و4 سيارات و108 براد و520 طرد سمك على متن 9 رحلات للعبارات .

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر ملاك يوسف إن حركة الوصول تضمنت وصول 337 راكبا و21 شاحنة و3 سيارات و18 برادا على متن 4 رحلات، فيما شملت المغادرة، مغادرة 160 راكبا و19 شاحنة وسيارة و90 برادا و520 طرد سمك على متن 5 رحلات .

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