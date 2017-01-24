أشعر بآلام صعبة أثناء العلاقة الحميمة .. ما الحل؟

لا تشعري بالحرج من مشاركة ذلك مع طبيبك، فقد يملك حلاً سهلاً لهذه المشكلة التي قد تتعلق برطوبة المهبل لديك، أو وسيلة منع الحمل التي تستخدمينها وقد تحتاجين ...