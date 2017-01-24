صرح محافظ الدقهلية حسام الدين إمام توريد 23 حضانة ألماني لتوزيعها على مستشفيات المحافظة كإضافة جديدة للخدمة الطبية ليرتفع عدد الحضانات إلى 348 ويؤكد على توفير كل الدعم للمنظومة الطبية بنطاق المحافظة.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم /الثلاثاء/، أن المحافظ أكد على دعمه الدائم لتطوير المنظومة الطبية وتوفير كافة احتياجاتها.

ولفت البيان إلى أنه تم ربط وحدات حديثي الولادة هاتفيا للتنسيق عن طريق مسئول الحضانات وتوفير الأماكن داخل الوحدات الحكومية وسرعة إدارة الأزمات فيما بينها، والذي أدى إلى انتهاء قوائم الانتظار، فضلا عن الانتهاء من أعمال التطوير بالحضانات بعدد من مستشفيات المحافظة وهى مستشفى نبروه المركزي ودماص والمنزلة و بلقاس والجمالية وميت سلسيل والمنصورة العام القديم.