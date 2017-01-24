 Moheet on google
الثلاثاء 24 يناير 2017 03:10 مساءً
روابط سريعة
محافظ الدقهلية يعلن توريد 23 حضانة لتوزيعها على مستشفيات المحافظة
حسام الدين إمام محافظ الدقهلية‎

محافظ الدقهلية يعلن توريد 23 حضانة لتوزيعها على مستشفيات المحافظة

الثلاثاء، 24 يناير 2017 03:55 م
أ ش أ

صرح محافظ الدقهلية حسام الدين إمام توريد 23 حضانة ألماني لتوزيعها على مستشفيات المحافظة كإضافة جديدة للخدمة الطبية ليرتفع عدد الحضانات إلى 348 ويؤكد على توفير كل الدعم للمنظومة الطبية بنطاق المحافظة.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم /الثلاثاء/، أن المحافظ أكد على دعمه الدائم لتطوير المنظومة الطبية وتوفير كافة احتياجاتها.

ولفت البيان إلى أنه تم ربط وحدات حديثي الولادة هاتفيا للتنسيق عن طريق مسئول الحضانات وتوفير الأماكن داخل الوحدات الحكومية وسرعة إدارة الأزمات فيما بينها، والذي أدى إلى انتهاء قوائم الانتظار، فضلا عن الانتهاء من أعمال التطوير بالحضانات بعدد من مستشفيات المحافظة وهى مستشفى نبروه المركزي ودماص والمنزلة و بلقاس والجمالية وميت سلسيل والمنصورة العام القديم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3