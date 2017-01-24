أعلنت شركة «الاتحاد للطيران» الإماراتية المملوكة من حكومة أبو ظبي، الثلاثاء، أن رئيسها التنفيذي جيمس هوجن، سيغادر منصبه في النصف الثاني من العام 2017، بعدما قاد الشركة لأكثر من 10 سنوات.

وقالت الشركة، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن مغادرة «هوجن» - وهو أسترالي الجنسية - لمنصبه، تأتي في إطار «عملية انتقالية» بدأتها الشركة العام الماضي مع تأسيس هيكيلية إدارية جديدة لها.

وقال «هوجن»، الذي تسلم مهامه في العام 2016: «يحدوني الفخر بما قمنا ببنائه في الاتحاد للطيران، والمساهمات الكبيرة التي قدمتها الشركة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي تطوير إمارة أبو ظبي».

وتعد «الاتحاد للطيران» أحد أبرز شركات النقل الجوي في الخليج، وتشغل أسطولا من 125 طائرة من شركتي «إيرباص» و«بوينج»، إضافة إلى طلبات على 178 طائرة من المقرر أن تتسلمها قبل سنة 2025.

و«الاتحاد للطيران» ثاني أكبر شركة طيران إماراتية بعد «طيران الإمارات». وقد حققت الشركة نموًا سريعًا منذ تأسيسها في العام 2003، وباتت تسير رحلات إلى 112 وجهة.

وتملك الشركة حصصا في شركات نقل جوي عدة، بينها «أليطاليا» الإيطالية (49%)، وشركات أخرى ألمانية وصربية وسويسرية.