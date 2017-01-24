الرؤية بعد الثورة ضبابية والوضع يزداد سوءاً

درب الثورة شائك ملئ بالتعرجات والأحراش

حتى وإن لم تتحقق أهداف الثورة سيخلدها التاريخ

كانت من الأوائل الذين كتبوا عن ثورة يناير، فقد سجلت أحداثها العظيمة في إحدى قصصها القصيرة التي حملت عنوان “أنا اسمي التحرير”، تقول الكاتبة والقاصة هدى نوفيق الآن وقد بعد مرور ستة سنوات على ثورة يناير 2011 أشعر أن السنوات الستة لم تمر، وأن انتفاضة يناير حاضرة في ذهني كحلم صاخب ورائع رفعني لأعلى الأعالي ثم جرفني لأسفل السافلين مع الواقع المرير الذي نعيشه في وطننا مصر الآن .

وتواصل في تصريحات خاصة لـ”محيط”: لا أعرف هل هي فقط كانت مجرد انتفاضة أشعلت القلوب والصدور والشوارع وكل حواجز الرفض والقهر التي ضجت بها قلوب المصريين البسطاء بل جمعنهم دون تفرقة، هكذا كانت ثورة ذات صدى عنيف وصادح وهادر وكأننا كنا نجرب الصراخ بكل ما أوتينا من قوة وغضب عشنا فيها لسنوات طوال سابقة.

تتابع: في الحقيقة رغم مرور السنوات الستة كالسنوات العجاف التي مرت من قبل على ثورة يناير الرؤية بالنسبة لي لا زالت ضبابية، وليس لها من زمام يحكمها ولم نعرف أهو مجهول أسوأ قادم أم أفضل أم ستعود يناير مرة أخرى في جلبابها الجديد ما دام الوضع زاد سوءا ولم تتحسن أو تتحقق أي من هذه الأشياء التي طالب بها الشعب المصري بأكمله أثناء ثورته على النظام القديم، لكني للأسف الشديد ليس لدي رؤية عن رد فعل محدد سيحدث من جانب شباب يناير أو أطيافه المتعددة، المراقب لكل الأحداث، ولكني أشعر بالتيه والتخبط فليس لدي رؤية محددة لمسار الثورة الصحيح.

تضيف: أفكر كثيرا في الأخطاء والسلبيات التي أدت إلى تلك الوقائع المزرية التي نعيشها الآن على كل المستويات لكني أدرك ايضا أن تاريخ الشعوب مع الثورات دائما متعرج ويحتاج إلى قدر كبير من التفهم والتوضيح والمعاناة، فهو درب شائك ملئ بالتعرجات والأحراش والحفر التي تتساقط بها الأحلام والأمنيات لتطفو من جديد وتستكمل المسيرة.

وكفاح الشعوب ونضالها مرهون بالعمل والجهد الضخم والتفكير والوعي والتثقيف الحقيقي حتى تصل لمرادها، والمشكلة برأي توفيق ليست أن تعود يناير العظيمة مرة أخرى ولكن المشكلة الحقيقية في كيفية تحقيق هذا دون أخطاء مروعة، وما هي البدائل المطروحة التي تستطيع فعلا أن تزيل تراكمات عهد قديم بائس وفاسد وعفن من رواسب الميراث السابق، وتقوم بتسوية وتمهيد الأرض الجديدة لزرع واقع مختلف له أسس ومعايير واعية بضرورات المرحلة الفاصلة عن كل ما سبق، فكيف يتم ويحدث هذا ؟ هذه هي المعضلة.

ورغم بعض الاحباط الذي يشوب حديثها، إلا أنها تؤكد أنه مهما مرت السنوات ومهما أصابتنها الكآبة والضيق والحنق من معاكسة الأقدار تقول: سأغمض عيناي كلما حضر هذا اليوم وكأنه يتجدد في ثوبه كل عام من عمر الوطن وسيظل محفورا في في ذاكرتي 25 يناير 2011، حتى لا أبكي الشهداء بكاء مريرا ومتحسرا على ما دفعوه من دمائهم ثمنا لوطنيتهم دون أي ثمن نتقاضاه، وسيظل التاريخ حتى وإن لم تتحقق أهداف الثورة يمجدها.

أما على المستوى الشخصي - تواصل توفيق - ها قد عدت “يناير العظيم” مرة أخرى ونحن في انتظارك دائما، وسأعود لقراءة ما دونته ذاكرتي في قصتي التي أشعلتها ثورة يناير 2011 “أنا إسمي التحرير”.