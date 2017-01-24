صرح محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، بأن وزارة التنمية المحلية وافقت على مد تأجير قرية “حى الكوثر” والكافتيريا التابعة لوزارة السياحة بالحى فى شرق المحافظة لمدة 20 عاما بدلا من عشرة أعوام، وذلك لتشجيع المستثمرين على الإستثمار داخل المحافظة.

وأوضح عبد المنعم - فى تصريح اليوم الثلاثاء - أنه سيتم طرح القرية والكافتيريا للإيجار بجلسة مزاد علنية سيتم الإعلان عنها من خلال المحافظة طبقا للائحة التنفيذية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.

ونوه المحافظ بأن هذا المشروع سيكون ذو جدوى اقتصادية لأبناء المحافظة ورجال الأعمال والمستثمرين.

يأتي هذا في إطار خطة المحافظة للتنمية والتطوير ودعم الاستثمار والمستثمرين.