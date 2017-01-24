أبدى الإعلامى عمرو أديب إعجابه الشديد بشخصية ليونيل ميسى، نجم فريق برشلونة والمنتخب الأرجنتينى، عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمى: “سألونى ما أكثر شىء لفت نظرك فى ميسى، قلت بدون تفكير: التواضع الشديد التواضع بشكل غير متكلف أو متصنع غريب”.

وتعرض قناة “ON E” اللقاء المنتظر بين الإعلامى عمرو أديب وأفضل لاعب فى العالم 5 مرات، يوم الجمعة 27 يناير فى الساعة 9.30، بالاشتراك مع قناة أبو ظبى.

ويعد هذا اللقاء هو الحلقة الثانية ضمن ثلاثية الجولة العالمية لقناة “ON E” مع أشهر نجوم كرة القدم العالمية بعد ظهور الدون كريستيانو رونالدو فى حلقة سابقة، وترقب الجماهير لحلقة النجم البرازيلى نيمار فى برنامج ” كل يوم جمعة”.