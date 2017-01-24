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تغيير واحد سيدخل "آي فون 8" تاريخ هواتف أبل
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تغيير واحد سيدخل "آي فون 8" تاريخ هواتف أبل

الثلاثاء، 24 يناير 2017 03:31 م

بعد المفاجأة التي قدمتها “أبل” بإزالة منفذ السماعة من هاتف “آي فون 7”، يبدو أن الشركة الأميركية تحضر لمفاجأة أكبر في هاتفها الجديد، الذي سيصدر خلال العام الجاري.

وذكرت تقارير إعلامية أن الهاتف المقبل الذي قد يحمل اسم “آي فون 8” سيشهد اختفاء “الزر الرئيسي” (home button)، في تغيير يعتبر الأول من نوعه في هواتف آيفون التي أطلقت قبل 10 أعوام.

وقالت التقارير ذاتها إن الشركة تخطط لإضافة زر “رئيسي” داخل الشاشة، في إطار مخططها لتوسيع حجم شاشة الهاتف الجديد، مضيفة أن أبل تنوي استخدام شاشات OLED، التي تظهر الألوان بشكل أفضل وتستهلك كمية أقل من شحن البطارية.

وكان إزالة شركة أبل لمنفذ السماعة من هاتفيها الحديثين آي فون 7 وآي فون 7 بلس، أثارت في البداية، موجة جدل واسعة بين المستخدمين الذين باتوا مضطرين إلى شراء سماعات غير سلكية، باهظة الثمن، أو الاستعانة بمحوّل، ما اعتبره كثير من المراقبين أكبر مشكلة في الطراز الجديد.

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