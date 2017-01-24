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الثلاثاء 24 يناير 2017 03:10 مساءً
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منصور وعبدالله يستعرضان المخطط العام لفرع جامعة جنوب الوادي
عباس منصور

بالبحر الأحمر

منصور وعبدالله يستعرضان المخطط العام لفرع جامعة جنوب الوادي

الثلاثاء، 24 يناير 2017 03:37 م
وكالات

استعرض مجلس جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر في جلسته المنعقدة بمدينة الغردقة المخطط العام المبدئي والتفصيلي لجامعة جنوب الوادي فرع البحر الأحمر بالغردقة.

وذكر بيان صادر عن محافظة البحر الأحمر أن الدكتور شامل سعد مدير المكتب الاستشاري الهندسي لجامعة جنوب الوادي قام باستعراض الأسس التخطيطية التي تم بناء المخطط التفصيلي للجامعة عليها، فضلا عن استعراض مسميات الكليات الأدبية والنظرية والعلمية والطبية والهندسية، والتي تغطى كافة مناحي التعليم، هذا بالإضافة أنه تم التركيز علي أن تكون الكثافة البنائية لمباني فرع الجامعة بالبحر الأحمر لا تتخطى نسبة 12% من المساحة الإجمالية لأرض الجامعة فيما تحتل الطرق والمناطق الخضراء باقي المساحة.

ولفت البيان إلى أنه تم استعراض التصميم النهائي لكلية الألسن وكلية السياحة والفنادق بكافة عناصرها، وتم تقديم صورة مجسمة للمنشأة من الخارج توضح مواد البناء المستخدمة، بالإضافة إلى مراعاة أن كافة المباني ستكون صديقة للبيئة وسوف يتم استخدام مواد البناء المحلية لإظهار وإبراز التكامل بين الفكر والواقع العملي من حيث الخامات ومواد البناء.

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