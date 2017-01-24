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الثلاثاء 24 يناير 2017 03:05 مساءً
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محافظ الوادي الجديد: لا بد من تنمية إيرادات صندوق خدمات المحافظة
اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد‎

محافظ الوادي الجديد: لا بد من تنمية إيرادات صندوق خدمات المحافظة

الثلاثاء، 24 يناير 2017 03:30 م
محيط: أ ش ا

دعا محافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي بضرورة البحث عن موارد جديدة لصندوق الخدمات بالمحافظة وإعادة هيكلة الرسوم التي يتم تحصيلها من جميع المنافذ ومراقبة عملها والانضباط بها.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الثلاثاء بمجلس إدارة صندوق الخدمات بالمحافظة بحضور اللواء مصطفى عبد الرحيم سكرتير عام المحافظة المساعد وجميع أعضاء الصندوق، حيث استمع المحافظ إلى عرض ما تم من أعمال خاصة بالصندوق ومقترحات وآليات تطوير أعماله.

ووجه المحافظ بعمل لائحة لمصنع الملابس التابع للمحافظة وورشة النجارة لتفعيل أعمالها والتوسع بها لتدر أرباحا تضاف إلى صندوق خدمات المحافظة، كما شدد على ضرورة عقد اجتماع شهري لجميع مجالس إدارات صناديق المحافظة للوقوف على ما تم من أعمال وتوجيهات بها وتذليل كافه العقبات نحو قيامها بالأهداف المنوط بها.

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