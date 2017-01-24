طالب الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري لكرة القدم، الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، بعدم المخاطرة باللاعب محمد عبد الشافي، والدفع به في مباراة المنتخب القادمة أمام غانا، بسبب عدم تعافيه التام من الإصابة.

ويعاني محمد عبد الشافي من الإصابة بالتواء في كاحل القدم، تعرض له خلال مباراة منتخب مصر السبت الماضي أمام أوغندا الأخيرة، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

جدير بالذكر أنه لم يتدرب عبد الشافي مع المنتخب الوطني أمس الإثنين، حيث اكتفى بتدريبات المشي حول الملعب فقط، لتصبح مشاركته في مباراة غانا غدا صعبة للغاية.

وأبلغ طبيب المنتخب، هيكتور كوبر، بأنه في إمكانه منح اللاعب بعض المسكنات للحاق بلقاء غانا، ولكن ذلك قد يؤثر على عبد الشافي في مباريات المنتخب القادمة في البطولة في حال تأهل الفراعنة للأدوار التالية.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق التعادل فقط في لقاء غانا غدا الأربعاء، لضمان التأهل لدور الثمانية لبطولة إفريقيا، حيث يحتل المنتخب حاليا المركز الثاني في جدول المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، خلف غانا المتصدرة بست نقاط، فيما تأتي مالي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، قبل مباراتها الأخيرة في المجموعة أمام أوغندا غدا في نفس التوقيت.