هاجم مواطنون أميركيون في ولاية هاواي مؤسس موقع “فيسبوك” مارك زوكربيرج ، معتبرين إياه وجه الاستعمار الجديد بعد أن قالوا إنه يحاول الاستيلاء على أراضيهم.

وكان زوكربيرج قد نشر على حسابه الرسمي على “فيسبوك” صورا بعد عيد الميلاد لأفراد عائلته في عزبته بالولاية التي تقدر مساحتها بـ700 فدان مبديا إعجابه بطبيعة المكان والسكان.

وبعد يومين من نشر الصور رفع محامو زوكربيرج دعاوى على جيران موكلهم، وتسعى الدعاوى إلى إجبار الجيران بيع قطع الأراضي الصغيرة التي يملكونها في مزاد علني، وفق ما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية الاثنين.

ولجأ المحامون إلى دعوى “quiet title”، وهي آلية قانونية تعترف بحق مالك واحد في الاستحواذ على عقارات معينة في حال كانت هناك ادعاءات عدة لملكية العقارات.

وتقع الأرض في جزيرة كاواي التي تقع في أرخبيل الولاية.

وأدت هذه الخطوة إلى ردود فعل غاضبة من السكان المحليين الذي يعتبرونها جزءا من تاريخ الغزو الغربي المؤلم لجزيرتهم ومحاولة طردهم منهما.

وقال أستاذ قانون من الجزيرة إن مساعي زوكربير للاستحواذ على الأراضي تظهر أنه وجه ومن “وجوه الاستعمار الجديد”.