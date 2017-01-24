تحطمت مروحية تابعة لسلطات الإنقاذ الإيطالية، اليوم الثلاثاء، بمنطقة جبلية بوسط البلاد، فيما يعتقد أنه كان على متنها 6 أشخاص لم يعرف مصيرهم حتى الآن.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن المروحية سقطت قرب منطقة “كامبو فيليس” للتزلج على الجليد عقب نقل متزلج مصاب، وذلك دون ذكر المزيد حول الحادث.