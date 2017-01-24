 Moheet on google
الثلاثاء 24 يناير 2017 03:16 مساءً
روابط سريعة
تحطم مروحية تابعة لسلطات الإنقاذ الإيطالية بوسط البلاد
تحطم طائرة‎

تحطم مروحية تابعة لسلطات الإنقاذ الإيطالية بوسط البلاد

الثلاثاء، 24 يناير 2017 03:26 م
أ ش أ

تحطمت مروحية تابعة لسلطات الإنقاذ الإيطالية، اليوم الثلاثاء، بمنطقة جبلية بوسط البلاد، فيما يعتقد أنه كان على متنها 6 أشخاص لم يعرف مصيرهم حتى الآن.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن المروحية سقطت قرب منطقة “كامبو فيليس” للتزلج على الجليد عقب نقل متزلج مصاب، وذلك دون ذكر المزيد حول الحادث.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3