أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي، منذ قليل، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود الانضمام للقلعة الحمراء لمدة 3 مواسم ونصف بداية من يناير الجاري.

وتجاوز “كوليبالي” الكشف الطبي رسميًّا، في أحد المستشفيات بالقاهرة، على أن يتواجد في مقر النادي خلال ساعات.

وحسم الأهلي الصفقة مقابل 800 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة لنسبة 18% لنادي كيلمارنوك الإسكتلندي في حال بيع اللاعب.