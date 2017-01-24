وصف الدكتور مصطفى السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، اجتماع “الاستانة” بأنها “خطوة مهمة في مسار الأزمة السورية ” نظرا لأن هذه هي المرة الأولى أول اجتماع بين ممثلي الحكومة السورية وممثلي الجماعات المسلحة.

وأوضح السيد من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن جماعات المعارضة المسلحة تتهم الحكومة السورية والطيران الروسي لا تلتزم بشكل كامل لقرارات إطلاق النيران مما يصعب عملية الوصول إلى حل سياسي نهائي، مؤكدا أن الحكومة السورية تبذل قصارى جهدها للسيطرة على “وادي برزة” الواقعة بدمشق لأهميتها لدي أهالي العاصمة السورية.