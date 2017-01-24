 Moheet on google
الثلاثاء 24 يناير 2017 03:17 مساءً
روابط سريعة
أستاذ بالعلوم السياسية: اجتماع «الاستانة» خطوة هامة.. ويجب التزام الحكومة السورية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أستاذ بالعلوم السياسية: اجتماع «الاستانة» خطوة هامة.. ويجب التزام الحكومة السورية

الثلاثاء، 24 يناير 2017 03:30 م
محيط - خالد الريس

وصف الدكتور مصطفى السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،  اجتماع “الاستانة”  بأنها “خطوة مهمة في مسار الأزمة السورية ” نظرا لأن هذه هي المرة الأولى أول اجتماع بين ممثلي الحكومة السورية وممثلي الجماعات المسلحة.
وأوضح السيد من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن جماعات المعارضة المسلحة تتهم الحكومة السورية والطيران الروسي لا تلتزم بشكل كامل لقرارات إطلاق النيران مما يصعب عملية الوصول إلى حل سياسي نهائي، مؤكدا أن الحكومة السورية تبذل قصارى جهدها للسيطرة على “وادي برزة” الواقعة بدمشق لأهميتها لدي أهالي العاصمة السورية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3