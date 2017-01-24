أصيب ضابط وجندي من قوات الشرطة ، بإصابات متنوعة في انفجار عبوة ناسفة غرب مدينة العريش، وتم نقلهما للمستشفي للعلاج.

وقالت المصادر الأمنية وشهود العيان، إن مجهولين قاموا بزرع عبوة ناسفة بجوار الطريق الدولي “العريش/القنطرة” في منطقة زارع الخير،غرب مدينة العريش، حيث انفجرت خلال مرور مدرعة شرطة أثناء عملية تمشيط في المنطقة ، مما أسفر عن اصابة كل من:- نقيب شرطة يونس عادل يونس 32 سنة ” من محافظة المنوفية، والجندي محمود صبري موسي، 21 سنة، من محافظة أسيوط، وأصيب بشظية بالذراع الأيسر.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي العريش العسكري لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.