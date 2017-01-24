قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تغريم 11 شاهدا مبلغ وقدره 1000 جنيه فى محاكمة 67 متهمًا في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، لتغيبهم عن الحضور.

وكانت المحكمة أصدرت قرارا بتأجيل الجلسة لـ 4 فبراير لاستكمال سماع الشهود.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات تتعلق باستهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.