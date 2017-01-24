خبير سياحى: رفع قيود سفر الطيران الألمانى ينعش الحركة بشرم الشيخالثلاثاء، 24 يناير 2017 01:47 م
قال الخبير السياحي عامر شبيب أن نجاح جهود سامح شكري وزير الخارجية فى إزالة آخر القيود على حركة الطيران السياحي الألماني إلى شرم الشيخ وسائر مناطق جنوب سيناء يعد مؤشر جيد على عودة إشغالات فنادق شرم الشيخ إلى سابق عهدها بعد سقوط الطائرة الروسية خاصة بعد رفع القيود الألمانية وقرب رفع الحظر الروسى .
وتوقع شبيب أن تشهد الأيام القادمة قرار استئناف حركة الطيران الروسية بعد توقيع بوتين على قرار الاستئناف ورفع حظر الطيران لمصر
حيث نجحت السفارة المصرية في برلين وجهود وزير الخارجية سامح شكري شخصيا في إزالة آخر القيود على حركة الطيران السياحي الألماني إلى شرم الشيخ وسائر مناطق جنوب سيناء .
وذكرت وزارة الخارجية،في بيان لها، الثلاثاء، أن وزارة النقل الفيدرالية الألمانية أصدرت إعلانا تعفي فيه شركات الطيران الألماني من الالتزام بالطيران على ارتفاع 26 ألف قدم فوق جنوب سيناء،وذلك لأول مرة منذ حادث الطائرة الروسية في سيناء أكتوبر 2015، بما يسمح لكافة شركات الطيران والسياحة الألمانية من تسيير رحلات مباشرة إلى مطار شرم الشيخ دون الحاجة لدفع رسوم تأمين إضافية.
ومن جانبها قالت الخارجية إن القرار الألماني الإيجابي الأخير جاء نتيجة لجهود مكثفة بذلها الوزير سامح شكري شخصياً والسفارة المصرية في برلين لدعم التدفق السياحي الألماني للبلاد، ويمثل استمراراً للمواقف الألمانية الإيجابية الحريصة على عدم الإضرار بقطاع السياحة المصري مما جعل ألمانيا تأتي في المرتبة الأولي من حيث عدد السائحين الوافدين إلى مصر عام 2016 بإجمالي 655 ألف سائح.
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