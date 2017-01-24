قضت محكمة جنح مستأنف الطفل، اليوم الثلاثاء، بتأييد براءة 13 طفلا دون سن 18 عاما، في اتهامهم بالتظاهر احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وكانت محكمة الطفل، أصدرت في أكتوبر الماضي، حكما ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهامات، لكن النيابة العامة قدمت استئناف على الحكم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم “التظاهر دون ترخيص، وتكدير السلم العام، والتحريض على التظاهر”.

وألقي القبض على المتهمين، يوم 25 أبريل الماضي، ضمن 270 شخصا قالت وزارة الداخلية إنهم “حرضوا على التظاهر في محافظتي القاهرة والجيزة”. وأحالتهم النيابة العامة لمحكمة الطفل.

ووقعت مصر والسعودية، في أبريل 2016، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وقضت المحكمة الإدارية العليا نهائيا، منذ أيام، برفض طعن هيئة قضايا الدولة -الممثلة للحكومة- على حكم بطلان الاتفاقية وأيدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وحظرت على الدولة توقيع أي معاهدة تؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين.