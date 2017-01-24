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لجنة السياحة بمجلس النواب تناقش مع خطط التنشيط السياحى
سياحة صحراء

لجنة السياحة بمجلس النواب تناقش مع خطط التنشيط السياحى

الثلاثاء، 24 يناير 2017 01:39 م

ناقشت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب سؤالا مقدما من النائبة زينب سالم عن جهود الوزارة فى التنشيط السياحى وخطتها، وقد قام الرد على السؤال هشام الدميرى، رئيس هيئة تنشيط السياحة، مستعرضا استراتجية الوزارة وخطط تحركها الراهنة.

وطالبت اللجنة الوزارة بفتح أسواق سياحية جديدة، مشيرة إلى أنها تقدر أن الأزمات المتوالية التى يتعرض لها القطاع السياحى هى أزمات مصدرة وليست الوزارة صانعة لها، لافتة إلى أن العمل التكاملى ضرورة لإدارة الأزمات.

وطالب مسئولو الوزارة بموافاة اللجنة باحتياجات الوزارة المالية فى شأن خطة التنشيط ومناقشتها مع وزارة المالية فى مساعٍ لتعزيزها.

وفى سياق آخر، ناقش اللجنة سؤال مقدم من النائب محمد فؤاد بشأن عدم البدء فى توثيق عقود العمرة، حيث تطرق الحديث إلى ضرورة مساندة الدولة فى قراراتها الاقتصادية، مطالبين بالبدء فى التوثيق قبل شهر رجب، معللين ذلك بتجنب حدوث تكدس ومتاجرة بالعملة ومؤيدين لفكرة تحديد أعداد المعتمرين.

وقد أكد مسئولو الوزارة على عرض طلبات اللجنة وتوصياتها على السيد وزير السياحة بما يضمن الشراكة الجادة بين القطاع السياحى الحكومى والبرلمان والقطاع السياحى الخاص فى صنع القرار دون إفراط أو تفريط.

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