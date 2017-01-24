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46 سفينة عبرت قناة السويس اليوم بحمولات بلغت مليونين و400 ألف طن
قناةالسويس
قناةالسويس

46 سفينة عبرت قناة السويس اليوم بحمولات بلغت مليونين و400 ألف طن

الثلاثاء، 24 يناير 2017 01:39 م
وكالات

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم الثلاثاء 46 سفينة بحمولات بلغت مليونين و400 ألف طن.

وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم عبور 28 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و400 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات الليبيرية “ميرجا”، بحمولة بلغت 198 ألف طن.

فيما ضمت قافلة الجنوب 18 سفينة بحمولات بلغت مليونا طن، كان أكبرها سفينة الحاويات اليابانية ماكينيك بيربجا، بحمولة بلغت 159 ألف طن.

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