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إلغاء حبس الفنان أحمد عز في قضية «سب زينة»
زينة واحمد عز

إلغاء حبس الفنان أحمد عز في قضية «سب زينة»

الثلاثاء، 24 يناير 2017 01:36 م

قضت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد بدة، بقبول الإستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على حكم حبسه 3 سنوات،في قضية اتهامه بسب وقذف الفنانة “زينة”، وبراءة المتهم، مع إلزام مقيم الدعوة بالمصاريف الجنائية.
وتغيب أحمد عز وزينة عن حضور الجلسة السابقة، فيما طالب دفاعه عمر عبد الرحمن بقبول الاستئناف وبراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، مضيفا أن ألفاظ السب والقذف الواردة فى عريضة الدعوى لا تدخل فى سياق السب والقذف.
ودفع عبد الرحمن خلال مرافعته أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية، وذلك لعدم تضمن البلاغ المقدم من عز ضد زينة عبارات سب وقذف .
ووصف دفاع أحمد عز الدعوى بأنها مخالفة للقانون، وملفقة وتلصق بموكله تهم غير حقيقة، مطالبا بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا، حيث أقيمت بعد مرور 8 أشهر على واقعة السب والقذف المحررة على أساسها الدعوى، رغم أن القانون ينص على إقامة دعوى السب والقذف فى غضون 3 أشهر من تاريخ الواقعة.

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