تعيين زعيمة المعارضة «فطومة تامبانج» نائبا لرئيس جامبياالثلاثاء، 24 يناير 2017 01:43 م
اختار الرئيس الجامبي المنتخب “أداما بارو”، زعيم تحالف المعارضة “فطومة تامبانج”، في منصب نائب الرئيس، فيما يتم الإعلان عن أعضاء الحكومة الجديدة في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، وفقًا لما أعلنه المستشار الرئاسي الخاص “أحمد فاتي”.
وتعتبر “فطومة تامبامج” واحدة من أشهر معارضي الرئيس السابق “يحيي جامع”، وهى موظف سابق في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ولعبت دورًا كبيرًا في توحيد صفوف المعارضة الجامبية وحشدها خلف الرئيس المنتخب “بارو”.
وتنتمي “فطومة ولد جالو تامبامج” لمدينة “بريكاما التجارية، ودرست في السنغال وفرنسا وهى أم لثمانية أبناء.
وتولت “فطومة” عدة مناصب حكومية من بينها مستشار الرئيس لشئون المرأة، ورئاسة المجلس الوطني للمرأة ولعبت دورًا كبيرًا في تمكين المرأة ومنحها حق التعليم الأساسي والرعاية الصحية، وإقرار قانون منع الزواج المبكر وقانون منع ختان الإناث.
وحصلت على رفع وسام في جامبيا وهو “المواطن الوطني” في عهد الرئيس الأسبق “داودا جاوارا”.
وقضت “فطومة” 20 عامًا من حياتها العملية في الأمم المتحدة، من خلال البرنامج الإنمائي والمنظمات النسائية الدولية وأشرفت على عدة مشروعات في القارة الأفريقية، من بينها مشروع تنمية منطقة البحيرات العظمى ونهر مانو، وتعرضت لأكثر من عملية إرهابية في عامي 2001 و2002.
لكن دورها الأبرز تمثل في توحيد صفوف المعارضة ضد الرئيس السابق “جامع”، والمطالبة بضرورة إنهاء الحكم الديكتاتوري وترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والمعاناة الاجتماعية.
وفي العام الماضي دخلت في مفاوضات شاقة مع قادة المعارضة، لتشكيل التحالف وخوض الانتخابات الرئاسية بمرشح واحد هو “أداما بارو”.
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