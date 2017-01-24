يعد مشروع هضبة الجلالة، أحد المشروعات الكبرى التي تشرف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على تنفيذها، ضمن أكثر من ٢٥٣ مشروعًا قومًيا في مختلف محافظات الجمهورية.

وبدأ التخطيط للمشروع، ليكون تجمعًا سياحيًا وترفيهيًا وفقًا لأرقى المستويات العالمية، ثم تطورت الفكرة ليكون مشروعا تنمويًا شاملًا، نظرًا لما

تحتويه منطقة الجلالة من مقومات طبيعية ثرية، يمكن استغلالها لتحقيق نقلة تنموية شاملة في المنطقة.

ومن جانبه، أعلن اللواء أركان حرب كامل الوزير - رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة -، أنه خلال عامين ونصف العام، تم إنجاز الطريق الرئيسي بعد شق الجبل، بطول ٨٢ كم.

وأشار الوزير، إلى أنه من المقرر أن ينتهي المنتجع السياحي الفندقي، في غضون ٦ أشهر، ويجري حاليًا إنشاء مصنع للأسمدة الفوسفاتية بطاقة مليون طن سنويًا، ومصنعًا للرخام ومحطة كهرباء كاملة وبحيرة ضخمة لتجميع مياه السيول، كما تقيم الهيئة الهندسية ٣ محطات لتحلية مياه الشرب بطاقة ١٥٠ ألف م مكعب يوميًا، في هضبة الجلالة وشرق بورسعيد والعلمين الجديدة.