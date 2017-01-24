 Moheet on google
الثلاثاء 24 يناير 2017 12:50 مساءً
روابط سريعة
ننشر أهم مشروعات «هضبة الجلالة»
السيسي في هضبة الجلالة

ننشر أهم مشروعات «هضبة الجلالة»

الثلاثاء، 24 يناير 2017 01:32 م

يعد مشروع هضبة الجلالة، أحد المشروعات الكبرى التي تشرف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على تنفيذها، ضمن أكثر من ٢٥٣ مشروعًا قومًيا في مختلف محافظات الجمهورية.

وبدأ التخطيط للمشروع، ليكون تجمعًا سياحيًا وترفيهيًا وفقًا لأرقى المستويات العالمية، ثم تطورت الفكرة ليكون مشروعا تنمويًا شاملًا، نظرًا لما
تحتويه منطقة الجلالة من مقومات طبيعية ثرية، يمكن استغلالها لتحقيق نقلة تنموية شاملة في المنطقة.

ومن جانبه، أعلن اللواء أركان حرب كامل الوزير - رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة -، أنه خلال عامين ونصف العام، تم إنجاز الطريق الرئيسي بعد شق الجبل، بطول ٨٢ كم.

وأشار الوزير، إلى أنه من المقرر أن ينتهي المنتجع السياحي الفندقي، في غضون ٦ أشهر، ويجري حاليًا إنشاء مصنع للأسمدة الفوسفاتية بطاقة مليون طن سنويًا، ومصنعًا للرخام ومحطة كهرباء كاملة وبحيرة ضخمة لتجميع مياه السيول، كما تقيم الهيئة الهندسية ٣ محطات لتحلية مياه الشرب بطاقة ١٥٠ ألف م مكعب يوميًا، في هضبة الجلالة وشرق بورسعيد والعلمين الجديدة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3