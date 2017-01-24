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الأمم المتحدة تطلق مناشدة لجمع 4.63 مليار دولار للاجئين السوريين
لاجئون سوريون في لبنان

الأمم المتحدة تطلق مناشدة لجمع 4.63 مليار دولار للاجئين السوريين

الثلاثاء، 24 يناير 2017 01:37 م
وكالات

قالت الأمم المتحدة في بيان، إنها أطلقت مناشدة الثلاثاء لجمع 4.63 مليار دولار في شكل تمويل جديد لمساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الدول المجاورة.

وأطلقت المناشدة في مؤتمر بهلسنكي وتأتي إلى جانب مبلغ 3.4 مليار دولار ترى المنظمة الدولية أنه مطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 13.5 مليون شخص داخل سوريا هذا العام.

وقال بيان الأمم المتحدة “لا يزال التمويل من أجل سوريا غير كاف للتصدي لأزمة تظل إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم اليوم”.

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