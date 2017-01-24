تبدأ وزارة الدولة لشئون الآثار فى تسجيل «معبد إسنا» الأثرى بمدينة إسنا جنوب الأقصر بداية الشهر المقبل، ما يأتى فى إطار خطة وزارة الآثار لتسجيل وتوثيق كل المواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية.

قال الدكتور محمود عفيفى، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن قرار تسجيل المعبد جاء بناء على توجيهات الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، نظرا لأهميته التاريخية والأثرية.

وأشار إلى أن أعمال التوثيق والتسجيل ستكون من خلال بعثة أثرية مصرية من مركز تسجيل الآثار بالوزارة.

من جانبه قال الدكتور هشام الليثى، مدير عام مركز تسجيل الآثار المصرية، إن أعمال التسجيل ستستغرق نحو ستة أشهر عن طريق عدد من البعثات.

وتابع: أن البعثة الأولى ستبدأ عملها أوائل شهر فبراير وتتكون من تسعة أثريين وثلاثة مصورين، وستقوم بأعمال التسجيل الرقمى والأثرى والرسم الخطى للنقوش والرفع المعمارى للمعبد.

ويعود تاريخ معبد إسنا للعصر البطلمى بداية من عهد بطليموس الخامس واستمر العمل به حتى العصر الرومانى، ويقع على عمق تسعة أمتار تحت مستوى أرضية المدينة الحالية.

ويتكون من واجهة تؤدى لصالة ذات أعمدة، وباقى أجزاء المعبد وقدس الأقداس يقع أسفل المنازل الحديثة، كما يحتوى المعبد على عدد من النقوش المهمة لبعض الآلهة، منهم «خنوم» و«نيت»، ويوجد جرافيتى على بعض جدران وأسطح المعبد تتمثل فى أسماء لبعض جنود الحملة الفرنسية.