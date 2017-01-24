البورصة تعلن عن أعمال المراجعة الدورية لمؤشراتهاالثلاثاء، 24 يناير 2017 01:34 م
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن الانتهاء من عملية المراجعة الدورية لمؤشراتها والتي شهدت عددا من التغيرات، مشيرة إلى أنه سيبدأ العمل بالمؤشرات الجديدة أول فبراير المقبل.
وذكرت البورصة المصرية - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن مؤشرات البورصة المصرية خلال فترة المراجعة الدورية شهدت عددا من التغيرات، فقد خرج من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30/ خروج أربع شركات هي: القابضة المصرية الكويتية، وايديتا للصناعات الغذائية، والعربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية-نقدي، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.
في مقابل دخول أربع شركات جديدة هي: النساجون الشرقيون للسجاد، وجهينة للصناعات الغذائية، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وبنك كريدي اجريكول مصر.
أوضحت أن مؤشر ايجي اكس 50/ متساوي الأوزان شهد انضمام 5 شركات شملت: المالية والصناعية المصرية، والوادي للاستثمار السياحي، والعامة للصوامع والتخزين، ومصرف أبو ظبي الإسلامي -مصر، والنعيم القابضة للاستثمارات.
كما شهد المؤشر خروج 5 شركات شملت كلا من: الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وأطلس لاستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها.
وأضافت أن مؤشر /إيجي اكس 70/ شهد انضمام 16 شركة من الشركات المكونة للمؤشر شملت كلا من: العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية- نقدي، والقابضة المصرية الكويتية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ووايديتا للصناعات الغذائية، والوادي للاستثمار السياحي، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والعبوات الطبية، وبنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنيه، ومصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والعرفة للاستثمارات والاستشارات، والوطنية لمنتجات الذره، وومجموعة جي.ام .سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، والعبوات الداوائية المتطورة، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
" الأهلي المصري " يتعاقد مع 14جامعة لتحصيل مصروفات الطلبة الكترونيا
صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري بأن البنك الأهلي وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ” E-Finance ” نجحا في توقيع اتفاقيات تعاون مع اربع عشرة جامعة ...Tue, 24 Jan 2017 09:42:06 GMT
-
7 الاف جنيه علاوة غلاء للعاملين بالبنك الأهلي المصري
أعلن البنك الأهلى المصرى،عن صرف علاوة غلاء استثنائية بواقع نصف شهر من الراتب الإجمالى بحد أدنى 7 آلاف جنيه لكل موظف بالبنك، و3 آلاف للعاملين فى الخدمات المعاونة. ومن ...Tue, 24 Jan 2017 10:39:41 GMT
-
مصدر قضائي ينفي رفع أسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب
نفى المستشار عادل الشوربجي نائب أول رئيس محكمة النقض ، ما تردد عن وصول خطاب من النائب العام برفع إسم محمد أبو تريكة نجم الاهلي ومنتخب مصر المعتزل من قوائم الإرهاب. ...Tue, 24 Jan 2017 10:39:41 GMT
-
انطلاق فعاليات مؤتمر «ايجبس المرأة في قطاع الطاقة» 14 فبراير
تنطلق الثلاثاء 14 فبراير المقبل فعاليات مؤتمر “ايجبس المرأة في قطاع الطاقة”، المزمع إقامته بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات ويستمر لثلاثة أيام. وقالت كلير بالين ...Tue, 24 Jan 2017 10:39:41 GMT
-
حدث في مثل هذا اليوم 24 يناير.. توقيع اتفاقية العريشTue, 24 Jan 2017 10:26:27 GMT
-
قصر كنسينجتون يفتح أبوابه للعامة لإقامة حفلات زفاف
ذكر الموقع الالكترونى لقصر كنسينجتون أنه أصبح الآن بإمكان أي عروس أن تحقق حلمها بأن يكون زفافها مثل الأميرات بعد فتح أبواب قصر كنسينجتون في لندن لإقامة حفلات زفاف ...Tue, 24 Jan 2017 09:26:29 GMT
-
«حماية المستهلك» يضبط مصنعا لإعادة تدوير حفاضات الأطفال
وجه جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الادارة العامة لمباحث التموين، حملة استهدفت مصنعا لإعادة تدوير حفاضات الاطفال وكبار السن المستعملة من القمامة ومن مخلفات ...Tue, 24 Jan 2017 09:26:29 GMT
-
سامح عبدالعزيز ينتهي من "خير وبركة" في الأسبوع الأول من فبراير
ينتهي المخرج سامح عبد العزيز تصوير فيلم “خير وبركة” في الأسبوع الاول من شهر فبراير المقبل. ويبدأ سامح عبد العزيز عمليات المونتاج والمكساج بعد الإنتهاء من ...Tue, 24 Jan 2017 09:26:29 GMT