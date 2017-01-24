أعلنت إدارة البورصة المصرية عن الانتهاء من عملية المراجعة الدورية لمؤشراتها والتي شهدت عددا من التغيرات، مشيرة إلى أنه سيبدأ العمل بالمؤشرات الجديدة أول فبراير المقبل.

وذكرت البورصة المصرية - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن مؤشرات البورصة المصرية خلال فترة المراجعة الدورية شهدت عددا من التغيرات، فقد خرج من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30/ خروج أربع شركات هي: القابضة المصرية الكويتية، وايديتا للصناعات الغذائية، والعربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية-نقدي، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

في مقابل دخول أربع شركات جديدة هي: النساجون الشرقيون للسجاد، وجهينة للصناعات الغذائية، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وبنك كريدي اجريكول مصر.

أوضحت أن مؤشر ايجي اكس 50/ متساوي الأوزان شهد انضمام 5 شركات شملت: المالية والصناعية المصرية، والوادي للاستثمار السياحي، والعامة للصوامع والتخزين، ومصرف أبو ظبي الإسلامي -مصر، والنعيم القابضة للاستثمارات.

كما شهد المؤشر خروج 5 شركات شملت كلا من: الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وأطلس لاستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها.

وأضافت أن مؤشر /إيجي اكس 70/ شهد انضمام 16 شركة من الشركات المكونة للمؤشر شملت كلا من: العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية- نقدي، والقابضة المصرية الكويتية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ووايديتا للصناعات الغذائية، والوادي للاستثمار السياحي، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والعبوات الطبية، وبنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنيه، ومصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والعرفة للاستثمارات والاستشارات، والوطنية لمنتجات الذره، وومجموعة جي.ام .سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، والعبوات الداوائية المتطورة، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.

