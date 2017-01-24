رسمياً.. استبعاد «عبدالشافي» من قمة غانا

رفض الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر، “حقن” محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفراعنة من أجل مشاركته فى مباراة غانا المقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء، فى الجولة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، ليتأكد استبعاد اللاعب رسميًا من المباراة.

تعرض محمد عبد الشافى للإصابة بالالتواء فى الكاحل، عقب مباراة أوغندا فى الجولة الثانية، التى شهدت فوز الفراعنة بهدف دون رد.

يسعى الجهاز الفنى لإيجاد حلول بديلة لغياب عبد الشافى، خاصة أنه كان أحد الركائز الأساسية التى يعتمد عليها منذ تولى كوبر المهمة فى قيادة الفراعنة.

تتصدر غانا قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل رسميًا لدور الـ8 ثم مصر فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط ثم مالى فى المركز الثالث برصيد نقطة وأخيرًا أوغندا فى المركز الرابع والأخير بدون نقاط.