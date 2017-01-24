مفتي الجمهورية يؤكد استعداد "الإفتاء" لتقديم الدعم للباحثين الكازاخستانيينالثلاثاء، 24 يناير 2017 01:29 م
أكد مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام - استعداد دار الإفتاء المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي للباحثين الكازاخستانيين فيما يخص أمور الفتوى وعلومها.
جاء ذلك خلال استقبال مفتي الجمهورية اليوم الثلاثاء وفدًا كازاخستانيًّا يضم عشرين باحثًا بالماجستير والدكتوراه بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، برئاسة باخيت أريستان - القائم بأعمال سفير كازاخستان بالقاهرة، ورئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية الدكتور جودة بسيوني؛ وذلك للاطلاع على التجربة الرائدة لدار الإفتاء المصرية في نشر صحيح الدين والتصدي للأفكار المتطرفة.
وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء على أن العلم الشرعي يعد أحد الحصون المنيعة ضد انتشار الأفكار المتطرفة التي باتت تهدد العالم أجمع، مطالبا الباحثين والعلماء خاصة في الشأن الإسلامي بالعمل على تناول الموضوعات التي تحمي مجتمعاتنا من التطرف، وتنشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة لمواجهة الفكر المنحرف الذي يستغل الدين من أجل تحقيق مصالح شخصية.
من جانبه أشاد الوفد الكازاخستاني بما تقوم به دار الإفتاء المصرية وعلماؤها في مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة، مبدين تطلعهم للاستفادة من تجربة دار الإفتاء في تفكيك الفكر المتطرف وفق منهجية علمية منضبطة.
وكان وفد كازاخستان قد التقى أمس وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لبحث التعاون العلمي والثقافي مع كوادر الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان والتي تتبع الوزارة وتضم أربع كليات شرعية وعلمية وثقافية وتضم أساتذة من مصر وكازاخستان.
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