وزير إسرائيلي: تقرير الحرب على غزة سيكون "هزة أرضية أمنية"الثلاثاء، 24 يناير 2017 01:28 م
قال نفتالي بنيت وزير التعليم الإسرائيلي، إن نشر تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، سيكون “بمثابة هزة أرضية أمنية”.
ومع ذلك فقد قال بنيت، زعيم حزب “البيت اليهودي” اليميني، في كلمة في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي (خاص)، في تل أبيب مساء الاثنين، إنه يرحب بنشر التقرير الذي كتبه يوسيف شابيرا، المراقب العام للدولة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن التقرير، الذي لم ينشر رسميا بعد، يتناول أساسا خطر الأنفاق التي حفرتها حركة “حماس″ أسفل حدود قطاع غزة مع إسرائيل، وأداء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” قبل وخلال الحرب.
وتقول بعض التسريبات التي نشرتها وسائل إعلام، إنه يوجه انتقادات لكبار المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون.
وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة في السابع من يوليو/ تموز الماضي استمرت 51 يوما، وتسببت باستشهاد أكثر من ألفي فلسطيني وإصابة نحو 11 ألف آخرين، بالإضافة لتدمير أكثر من 18 ألف منزل.
في المقابل، كشفت بيانات رسمية إسرائيلية عن مقتل 68 عسكريًا من جنودها، و4 مدنيين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيلياً بجروح، بينهم 740 عسكريًا، حوالي نصفهم باتوا معاقين، بحسب بيانات عبرية.
وشن مقاتلو حركة حماس، العديد من الهجمات داخل الأراضي الإسرائيلية مستخدمين “الأنفاق الأرضية”.
وتقول حركة حماس، إنها أسرت أربعة إسرائيليين بينهم جنديين، من دون أن توضح عما اذا كانوا على قيد الحياة أم لا.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بما فيها “هآرتس″، عن بنيت قوله، “إن جمود التفكير في أوساط قادة إسرائيل هو السبب الجذري للإخفاقات الواردة في التقرير”.
وقال: “يتعين على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن تغير النظرة تجاه تحقيق انتصارات عسكرية واضحة ونهائية”.
وأضاف، إن أمن المواطنين الإسرائيليين “يعتمد على قدرة إسرائيل على تحقيق مثل هذا النصر”.
وتابع بنيت: “إنني أحث رئيس الوزراء على عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) لمناقشة الدروس المستفادة من العملية والإصلاحات اللازمة”.
ورجحت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إن يتم قريبا نشر التقرير.
وقالت: “إن التقرير يوجه انتقادات شديدة الى كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون”.
وخصصت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية، واسعة الانتشار، صدر صفحتها الأولى اليوم لإبراز الخلافات التي سادت نقاشات “الكابينت”.
ولفتت الصحيفة إلى أن التقرير يفنّد رواية نتنياهو الذي قال إن “الكابينت” استعد بشكل منظم لتهديد الأنفاق في الأشهر التي سبقت العملية.
وأشارت إلى أن التقرير يشير إلى أن نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه يعالون، حجبا معلومات عن باقي أعضاء “الكابينت”.
غير أن يعالون قال، في كلمة في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي (خاص)، في تل ابيب مساء الاثنين: “لم نخض حرب 2014 استنادا إلى الشعبوية واستطلاعات الرأي مثل بعض السياسيين (في إشارة إلى بنيت)، لقد تصرفنا بمسؤولية”.
واعتبر بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الجروزاليم بوست” الإسرائيلية، إن الحرب كانت “ناجحة”.
وقال يعالون: “أوقفنا تهديد حماس، فجرنا الأنفاق، حققنا أهدافنا وفرضنا وقف إطلاق النار بشروطنا ومنذ ذلك الحين يسود الهدوء المنطقة الجنوبية حيث لا توجد صواريخ”.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
" الأهلي المصري " يتعاقد مع 14جامعة لتحصيل مصروفات الطلبة الكترونيا
صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري بأن البنك الأهلي وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ” E-Finance ” نجحا في توقيع اتفاقيات تعاون مع اربع عشرة جامعة ...Tue, 24 Jan 2017 09:42:06 GMT
-
7 الاف جنيه علاوة غلاء للعاملين بالبنك الأهلي المصري
أعلن البنك الأهلى المصرى،عن صرف علاوة غلاء استثنائية بواقع نصف شهر من الراتب الإجمالى بحد أدنى 7 آلاف جنيه لكل موظف بالبنك، و3 آلاف للعاملين فى الخدمات المعاونة. ومن ...Tue, 24 Jan 2017 10:39:41 GMT
-
مصدر قضائي ينفي رفع أسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب
نفى المستشار عادل الشوربجي نائب أول رئيس محكمة النقض ، ما تردد عن وصول خطاب من النائب العام برفع إسم محمد أبو تريكة نجم الاهلي ومنتخب مصر المعتزل من قوائم الإرهاب. ...Tue, 24 Jan 2017 10:39:41 GMT
-
انطلاق فعاليات مؤتمر «ايجبس المرأة في قطاع الطاقة» 14 فبراير
تنطلق الثلاثاء 14 فبراير المقبل فعاليات مؤتمر “ايجبس المرأة في قطاع الطاقة”، المزمع إقامته بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات ويستمر لثلاثة أيام. وقالت كلير بالين ...Tue, 24 Jan 2017 10:39:41 GMT
-
حدث في مثل هذا اليوم 24 يناير.. توقيع اتفاقية العريشTue, 24 Jan 2017 10:26:27 GMT
-
قصر كنسينجتون يفتح أبوابه للعامة لإقامة حفلات زفاف
ذكر الموقع الالكترونى لقصر كنسينجتون أنه أصبح الآن بإمكان أي عروس أن تحقق حلمها بأن يكون زفافها مثل الأميرات بعد فتح أبواب قصر كنسينجتون في لندن لإقامة حفلات زفاف ...Tue, 24 Jan 2017 09:26:29 GMT
-
«حماية المستهلك» يضبط مصنعا لإعادة تدوير حفاضات الأطفال
وجه جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الادارة العامة لمباحث التموين، حملة استهدفت مصنعا لإعادة تدوير حفاضات الاطفال وكبار السن المستعملة من القمامة ومن مخلفات ...Tue, 24 Jan 2017 09:26:29 GMT
-
سامح عبدالعزيز ينتهي من "خير وبركة" في الأسبوع الأول من فبراير
ينتهي المخرج سامح عبد العزيز تصوير فيلم “خير وبركة” في الأسبوع الاول من شهر فبراير المقبل. ويبدأ سامح عبد العزيز عمليات المونتاج والمكساج بعد الإنتهاء من ...Tue, 24 Jan 2017 09:26:29 GMT