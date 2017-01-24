صرح الناطق باسم قيادة “عمليات بغداد” العميد سعد معن بأن عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارات كانت متوقفة داخل معرض لبيع السيارات وسط بغداد في جانب الرصافة انفجرت، دون وقوع خسائر بشرية.

وقال العميد سعد معن، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن انفجار السيارة أسفر عن احتراق عدد من السيارات داخل معرض بمنطقة النهضة وسط بغداد، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن شخصا جاء بالسيارة من أجل عرضها للبيع في معرض السيارات.. مشيرا إلى أن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة تفاصيل وملابسات الحادثة.

وكان صوت انفجار قوي سمع صباح اليوم/الثلاثاء/، وسط العاصمة العراقية (بغداد) بسبب انفجار سيارة مفخخة قرب معرض سيارات في منطقة النهضة وسط العاصمة العراقية.