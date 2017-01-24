المرشح الفرنسي "فيون" يؤكد الحاجة لتحسين العلاقات مع بوتينالثلاثاء، 24 يناير 2017 01:16 م
أكد المرشح الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة الفرنسية، فرانسوا فيون، عقب اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الحاجة إلى استعادة علاقات أفضل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد في القضاء على تهديد الإرهاب القادم من سوريا التي مزقتها الحرب بالنسبة لفرنسا وألمانيا.
ونقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية عن فيون - الذي سافر إلى برلين للمرة الأولى منذ انتصاره في الانتخابات التمهيدية لتيار يمين الوسط - إن “روسيا يجب أن تكون شريكا كبيرا.. فنحن نحتاج إلى الخروج من هذا المأزق الذي وضعنا فيه أنفسنا والذي لا يفيد أي شخص”، في إشارة إلى سياسات الدول الأوروبية بشأن الهجرة.
وأوضح فيون أنه يعارض خطة بروكسل لنشر اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي من أجل تقاسم عبء الهجرة غير المسبوقة للقارة الأوروبية.
وانتقد فيون أيضا خيار ميركل للانخراط مع تركيا في محادثات عضوية الاتحاد الأوروبي في مقابل التزام أنقرة بإبقاء المهاجرين على أراضيها، حيث أضاف “إذا كان لدينا خلافات بشأن قضية اللاجئين والاقتصاد فلنواجهها ونتغلب عليها.. وليس بإمكان فرنسا القبول بمزيد من اللاجئين، فالحق باللجوء لا يعوض الاضطراب الذي تسببه الهجرة”.
وأصبح فيون (62 عاما) المرشح الأوفر حظا لخلافة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، بعد الفوز في الانتخابات التمهيدية لأحزاب يمين الوسط، في شهر نوفمبر الماضي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فيون سيهزم على الأرجح زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان، والتي من شأن فوزها إثارة الاضطراب السياسي في التكتل والتأثير على عقود من العلاقات الفرنسية الألمانية القوية.
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