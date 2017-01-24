المفرج عنهم بالإسماعيلية
الباقيات الصالحات توزع مشروعات إنتاجية صغيرة على أسر المسجونينالثلاثاء، 24 يناير 2017 01:16 م
قامت جمعية الباقيات الصالحات الخيرية برئاسة الدكتورة عبلة الكحلاوى بتوزيع عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على اسر المسجونين المفرج عنهم بمديرية امن الإسماعيلية بالتعاون مع إدارة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها مديرية امن الإسماعيلية بمناسبة احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير من كل عام.
أقيمت الاحتفالية بحضور اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية و اللواء علاء السباعي مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة و اللواء محمود الديب مساعد الوزير لمنطقه ألقناه وسيناء وممثلين عن مشيخة الأزهر والكنيسة المصرية وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية.
وأكدت الدكتورة مروة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة الباقيات الصالحات أن مشاركة الجمعية في دعم اسر المسجونين المفرج عنهم بالمشروعات الصغيرة احد الأنشطة التى تقدمها الباقيات الصالحات بهدف توفير دخل شهرى ثابت لهذه الأسر لحمايتها من الانزلاق في طريق الجريمة ولمساعدتها على تجاوز محنة سجن عائلها في مرحلة بداية الإفراج عنه.
وأوضح اللواء أسامة أدام مدير العلاقات والإعلام بالجمعية أن التعاون بين الباقيات الصالحات وإدارة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية ممتد حيث سبق للجمعية والإدارة التعاون في دعم اسر مسجونين ومفرج عنهم بمشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر بجانب توزيع مساعدات موسمية عليهم.
من جانبه أكد اللواء عصام سعد أن التعاون مع الجمعيات الأهلية الكبرى في تقديم المساعدات الإنسانية لأسر المساجين المفرج عنهم هدفه دعم هذه الأسر لاجتياز الحاجز النفسى السيئ والناجم عن ظروف حبسهم وتأثير ذلك على أسرهم
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