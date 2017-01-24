عقد الدكتور إبراهيم عبد العزيز التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم فى شمال سيناء اجتماعا مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة، وذلك لمناقشة نظام الثانوية العامة الجديد (البوكليت) حيث تم شرح النظام الجديد ومميزاته.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة لشرح النظام الجديد، على أن يتم عقد ورش عمل للمدرسين والطلاب للتعريف به، وإجراء مناقشات مع الطلاب حول المميزات والعيوب.

كما طالب مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بعقد ندوات وورش عمل مع الآباء وأولياء الأمور والمعلمين لتبصيرهم بهذا النظام.. إلى جانب توزيع نماذج الامتحانات المطروحة من الوزارة، وتنفيذ امتحانات تجريبية حتى يتعود الطالب والمدرس على النظام.

حضر الاجتماع كل من: محمد سالمان هانى رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، والمهندس سمير أحمد عثمان نائب رئيس المجلس، والمهندس سامى سليمان سالم المراقب المالي، إلى جانب رؤساء مجلس الأمناء والآباء فى المرحلة الثانوية.

ومن جهة أخرى، استؤنفت صباح اليوم امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول بالنسبة للصف الأول الثانوى العام والشهادة الإعدادية.. حيث انتهت الامتحانات بالنسبة للصف الثاني الثانوى العام وجميع صفوف النقل بالثانوي الفنى والإعدادي والابتدائي، وتنتهى اليوم جميع أعمال الامتحانات في المحافظة، وأن غرفة العمليات في ديوان عام المديرية كانت تقوم بمتابعة سير أعمال الامتحانات وتيسر حل أية مشكلات قد تظهر في المدارس، وقد انتهت بدون أية مشاكل أو معوقات.