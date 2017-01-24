أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، عن المؤتمر الشهري للشباب، والذي سيعقد في محافظة أسوان يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وأوضح المكتب - في بيان له اليوم - أن المؤتمر المرتقب سيكون مخصصًا لصعيد مصر، في ضوء اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصعيد على كافة المستويات، باعتباره ثروة مصر الدائمة والمستقبلية.

ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الصعيد، وتمكين الشباب سياسيًا واجتماعيًا، إضافة إلى تنمية الصعيد في المجالات المختلفة اقتصاديًا وسياحيًا وصناعية.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، على أن الحاضرين لمؤتمر أسوان سيمثلون 1300 شاب من شباب محافظات الصعيد فقط، ونظرًا لارتفاع نسبة الإشغال في أسوان، فقد رأت رئاسة الجمهورية تقليل عدد المدعوين للمؤتمر من الشخصيات العامة والسياسيين والإعلاميين؛ وبالتالي تم التركيز علي الشخصيات البارزة فقط وأغلبهم ينتمي لمحافظات الصعيد أيضًا.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أن المؤتمر سيشهد 8 جلسات عامة بحضور عدد كبير من الوزراء ورؤساء الأحزاب السياسية ونواب الصعيد بمجلس النواب ورؤساء جامعات ومحافظي الصعيد ، وسيناقش عددا كبيرا من القضايا ، إضافة إلى عدد من المبادرات الخاصة بالصحة والتعليم وتنمية السياحة سيتم إطلاقها في الصعيد.

كما سيتم مناقشة “انتخابات المحليات” ودور المحليات في الصعيد، والتمكين السياسي.