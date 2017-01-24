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روسيا: سحب القوات الأمريكية من أفغانستان سيفاقم الوضع
قوات امريكية في الكويت ‎

روسيا: سحب القوات الأمريكية من أفغانستان سيفاقم الوضع

الثلاثاء، 24 يناير 2017 01:12 م
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نقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها، اليوم الثلاثاء، إن أي قرار من الولايات المتحدة بسحب قواتها من أفغانستان سيؤدي إلى تفاقم الوضع في البلاد.

وأضافت الوزارة أنها لم تتحدث مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بشأن هذه القضية.

وقال زامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن أفغانستان “على حد علمي ترامب ليس لديه حاليا أي نية للانسحاب وهو أمر منطقي لأنه إذا قرر سحب القوات في الظروف الحالية سينهار كل شيء”.

وينتشر نحو 10 آلاف جندي أمريكي في أفغانستان لتدريب قوات الأمن الأفغانية وتقديم المشورة لها ومكافحة تمرد طالبان.

وتقوم قوات العمليات الخاصة الأمريكية بملاحقة عناصر القاعدة وتنظيم داعش.

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